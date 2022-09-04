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Польша официально потребуют от Германии $1,5 трлн

Источник:
ТАСС
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Фото: Krystian Maj/KPRM / CC BY 3.0 pl

Власти Польши намерены направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны и будут добиваться реализации своих требований о компенсациях всеми возможными путями, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы направим Германии дипломатическую ноту и призовем их к началу переговорного процесса», — цитирует ТАСС Моравецкого. «Мы будем добиваться этого на всех возможных площадках, всеми возможными путями», — добавил польский премьер.

По его словам, «чтобы польско-немецкое примирение было образцовым, нам нужны компенсации, потому что без них между польским и немецким народами всегда будет чувство несправедливости».

Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами в республике трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Представленная итоговая сумма составила 6 220 609 000 000 злотых (в зависимости от курса около 1,3-1,5 триллиона долларов).

В правительстве ФРГ вопрос о репарациях считают закрытым. Как неоднократно указывали в Берлине, Германия не видит оснований для каких-либо компенсаций, прежде всего потому, что в 1953 году Польша официально отказалась от них.

В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

karuto

Блаженны скачущие ибо они доскутся.

Siberian sinner

А где Начальница и Санёк, эти адвокаты укронацистов?К ним ещё в избушки не постучали специально обученные...

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.