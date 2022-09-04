Польша официально потребуют от Германии $1,5 трлн

Власти Польши намерены направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны и будут добиваться реализации своих требований о компенсациях всеми возможными путями, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы направим Германии дипломатическую ноту и призовем их к началу переговорного процесса», — цитирует ТАСС Моравецкого. «Мы будем добиваться этого на всех возможных площадках, всеми возможными путями», — добавил польский премьер.

По его словам, «чтобы польско-немецкое примирение было образцовым, нам нужны компенсации, потому что без них между польским и немецким народами всегда будет чувство несправедливости».

Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами в республике трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Представленная итоговая сумма составила 6 220 609 000 000 злотых (в зависимости от курса около 1,3-1,5 триллиона долларов).

В правительстве ФРГ вопрос о репарациях считают закрытым. Как неоднократно указывали в Берлине, Германия не видит оснований для каких-либо компенсаций, прежде всего потому, что в 1953 году Польша официально отказалась от них.

В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики.