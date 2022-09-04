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Самое странное российское судно отправилось в Арктику

Источник:
Sibnet.ru
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Научно-исследовательское судно — Научно-исследовательское судно — ледостойкая платформа «Северный полюс»
Научно-исследовательское судно — ледостойкая платформа «Северный полюс»
Фото: © «Адмиралтейские верфи»

Уникальное научно-исследовательское судно — ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс» вышла в первый рейс, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

На борту нового судна в Центральную Арктику отправится экспедиция «Северный полюс-41», которая станет продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций, заложенной в 1937 году четверкой полярников под руководством Ивана Папанина, говорится в сообщении.

По словам вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, это судно способно без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана до двух лет и возвращаться обратно в порт.

Отличительная черта этого судна — автономность и уникальные обводы, которые распределяет нагрузку от сжатия, фактически выдавливая судно на поверхность льда. Большую часть экспедиции — около двух лет —платформа будет дрейфовать вместе со льдиной. Платформа оснащена вертолетной площадкой, имеет 15 научных лабораторий.

Судно способно противостоять тяжелейшим погодным условиям, выдерживать тяжелейшие ледовые условия во время дрейфа и при этом обеспечивать комфортную работу участников научной экспедиции, отметил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

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