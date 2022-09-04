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Трамп назвал Байдена врагом Соединенных Штатов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Official White House Photo

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал нынешнего президента США Джо Байдена врагом страны за то, что тот раскритиковал его сторонников.

«Наша страна катится в ад. <...> Миллионы и миллионы нелегальных чужаков пересекают нашу границу», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им во время выступления в Пенсильвании.

Байден в четверг выступил с утверждением, что Трамп и его сторонники являются воплощением экстремизма, угрожающего самим основам американской политической системы.

«Джо Байден приехал в Филадельфию, чтобы произнести самую ужасную ненавистническую речь, когда-либо произносимую президентом США. Он оклеветал 75 млн граждан <...> как угрозу демократии и врагов страны. Это он — враг страны. Враги страны — это он и группа, контролирующая его», — заявил Трамп.

Он отметил, что речь Байдена была «ненавистнической и гневной». «Кстати, на следующее утро он забыл о том, что говорил», — добавил Трамп.

На следующий день после речи в Филадельфии, в пятницу, Байден уточнил, что считает угрозой демократии в США не сторонников Трампа, а людей, которые согласны с применением насилия для достижения собственных политических целей.

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