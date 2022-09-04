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Британцы запаниковали из‑за остановки Северного потока

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Президент России Владимир Путин погрузил Великобританию в панику после остановки газопровода «Северный поток», заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт.

«Мы как страна паникуем. Европа тоже паникует. И это неудивительно, и я не критикую это», — приводит РБК слова Найт, сказанные ей в интервью западным СМИ. По ее мнению, российский президент таким образом ведет тактику «экономической и психологической войны»

Найт отметила, что энергетическая политика Европы за последние 20-25 лет привела к большой зависимости от внешних стран, причем не всегда «дружелюбных». Европа долго закрывала глаза на возможные последствия энергетической зависимости, так как поставки были дешевыми и избыточными, добавила она

«Мы сможем пережить эту зиму. Это будет сложно, это будет дорого, и потребуется помощь различным группам людей и областям промышленности», — заключила экс-глава Energy UK.

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