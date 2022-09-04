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Продажи презервативов упали в России

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские аптеки с начала 2022 года продали презервативов на 16,4% меньше, чем в аналогичный период 2021 года — россияне стали экономить на средствах контрацепции, сообщают говорится в исследование DSM Group.

Падение рынка наблюдалось в течение всех месяцев, кроме марта, когда был зафиксирован ажиотажный спрос на фоне потенциального дефицита продукции из-за санкций, приводят «Ведомости» результаты исследования. Продажи презервативов в текущем году также сократились в торговых сетях.

При этом вместо презервативов россияне стали чаще покупать альтернативные средства контрацепции. Так, несмотря на падение в последние три года, спрос на гормональные пероральные контрацептивы в аптеках вырос в годовом выражении на 11%.

Также на 8,5% увеличились продажи вагинальных колец, суппозиториев, внутриматочных терапевтических систем и других аналогичных товаров.

Спрос на такие препараты будет расти и дальше, считает гинеколог Дмитрий Гусев. В последнее время покупать презервативы стало дороже, чем пользоваться другими средствами контрацепции, а значит, альтернативный метод защиты экономически более выгоден, объяснил он.

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Топ комментариев

karuto

Блаженны скачущие ибо они доскутся.

Siberian sinner

А где Начальница и Санёк, эти адвокаты укронацистов?К ним ещё в избушки не постучали специально обученные...

ponhik78

Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...

Alhazred

Да е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.