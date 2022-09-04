Продажи презервативов упали в России

Российские аптеки с начала 2022 года продали презервативов на 16,4% меньше, чем в аналогичный период 2021 года — россияне стали экономить на средствах контрацепции, сообщают говорится в исследование DSM Group.
Падение рынка наблюдалось в течение всех месяцев, кроме марта, когда был зафиксирован ажиотажный спрос на фоне потенциального дефицита продукции из-за санкций, приводят «Ведомости» результаты исследования. Продажи презервативов в текущем году также сократились в торговых сетях.
При этом вместо презервативов россияне стали чаще покупать альтернативные средства контрацепции. Так, несмотря на падение в последние три года, спрос на гормональные пероральные контрацептивы в аптеках вырос в годовом выражении на 11%.
Также на 8,5% увеличились продажи вагинальных колец, суппозиториев, внутриматочных терапевтических систем и других аналогичных товаров.
Спрос на такие препараты будет расти и дальше, считает гинеколог Дмитрий Гусев. В последнее время покупать презервативы стало дороже, чем пользоваться другими средствами контрацепции, а значит, альтернативный метод защиты экономически более выгоден, объяснил он.
karutoБлаженны скачущие ибо они доскутся.
Siberian sinnerА где Начальница и Санёк, эти адвокаты укронацистов?К ним ещё в избушки не постучали специально обученные...
ponhik78Они скажут что да, факт обстрелов имеет место быть! Но мы НЕ ЗНАЕМ кто именно обстреливает. Всё как обычно...
AlhazredДа е-мое... Эти клоуны из МАГАТЭ напишут, то что им скажут. Вспомни клоунаду с химоружием в Сирии.