Продажи презервативов упали в России

Российские аптеки с начала 2022 года продали презервативов на 16,4% меньше, чем в аналогичный период 2021 года — россияне стали экономить на средствах контрацепции, сообщают говорится в исследование DSM Group.

Падение рынка наблюдалось в течение всех месяцев, кроме марта, когда был зафиксирован ажиотажный спрос на фоне потенциального дефицита продукции из-за санкций, приводят «Ведомости» результаты исследования. Продажи презервативов в текущем году также сократились в торговых сетях.

При этом вместо презервативов россияне стали чаще покупать альтернативные средства контрацепции. Так, несмотря на падение в последние три года, спрос на гормональные пероральные контрацептивы в аптеках вырос в годовом выражении на 11%.

Также на 8,5% увеличились продажи вагинальных колец, суппозиториев, внутриматочных терапевтических систем и других аналогичных товаров.

Спрос на такие препараты будет расти и дальше, считает гинеколог Дмитрий Гусев. В последнее время покупать презервативы стало дороже, чем пользоваться другими средствами контрацепции, а значит, альтернативный метод защиты экономически более выгоден, объяснил он.