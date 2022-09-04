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Число погибших на Камчатке туристов выросло до шести

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС по Республике Алтай

Шесть туристов погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, сообщил представитель ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Ранее власти региона сообщали, что, по предварительным данным, погибли пять человек. «Шесть человек погибли, четыре человека в сознании, но у одного из них сломана нога. К месту происшествия выдвинулись две группы спасателей, в распоряжении которых четыре единицы техники», — сказал «Интерфаксу» представитель МЧС.

Группа из 10 туристов из Алтайского, Приморского краев, Новосибирска, Владимирской области и Камчатки, а также двух гидов отправилась в поход 30 августа. Тур был организован одной из новосибирских туристических компаний.

По предварительным данным, накануне девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. метров, а остальные остались в лагере. В субботу на высоте около 4 тысячи 150 метров, при падении с высоты «погибли не менее пяти человек».

Для эвакуации погибших и пострадавших прилетел вертолет Центра медицины катастроф. Спасатели прошли акклиматизацию на ночевку на высоте 3 300 метров и должны были утром 4 сентября выдвинуться на место трагедии.

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4,8 тысячи метров.

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