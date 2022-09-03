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Гудкову предложили объясниться за пародию на песню «Я русский»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил юмористу Александру Гудкову объясниться за пародию на клип певца Shaman «Я русский».

«Я искренне надеюсь, что Александр прояснит свою позицию и попросит не олицетворять его с теми, кто сейчас всяческим образом нехорошо относится к России», — цитирует Гудкова издание iReactor.

Ранее Гудков опубликовал на YouTube видео на пародийную песню «Я узкий». В ролике голограмма Гудкова путешествует по полям в образе певца Shaman из клипа «Я русский».

Певец Shaman получил популярность благодаря песне «Встанем». Композиция «Я русский» закрепила его успех, после чего исполнитель занял лидирующие позиции в трендах русскоязычного YouTube.

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