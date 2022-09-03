Гудкову предложили объясниться за пародию на песню «Я русский»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил юмористу Александру Гудкову объясниться за пародию на клип певца Shaman «Я русский».

«Я искренне надеюсь, что Александр прояснит свою позицию и попросит не олицетворять его с теми, кто сейчас всяческим образом нехорошо относится к России», — цитирует Гудкова издание iReactor.

Ранее Гудков опубликовал на YouTube видео на пародийную песню «Я узкий». В ролике голограмма Гудкова путешествует по полям в образе певца Shaman из клипа «Я русский».

Певец Shaman получил популярность благодаря песне «Встанем». Композиция «Я русский» закрепила его успех, после чего исполнитель занял лидирующие позиции в трендах русскоязычного YouTube.