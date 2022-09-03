Wildberries опроверг повышение стоимости возврата

Распространенная в Сети информация об увеличении стоимости возврата товаров не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Wildberries.

Ранее ряд изданий и телеграм-каналов сообщили о повышении штрафа за возврат товара до 100 рублей. Так, пост о повышении штрафа за возврат товара на Wildberries появился в телеграм-канале «Осторожно, Москва».

По данным канала, это уже третье повышение цены за последнее время. Сначала покупатели должны были платить 50 рублей, потом 75 рублей, а теперь якобы 100 рублей.

Wildberries подчеркивает, что информация об увеличении штрафа является ложной. Отмечается, что недавно компания ввела бесплатный возврат товаров для более чем 50% покупателей перед школьным сезоном, чтобы помочь подготовить детей к школе.