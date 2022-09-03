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Премьер Венгрии приехал проститься с Горбачевым

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Дом союзов, где в субботу проходит прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Орбан — единственный европейский лидер, приехавший в Москву на прощание с Горбачевым. Из иностранцев на прощание пришли посол США в России Джон Салливан, посол Великобритании Дебора Броннерт, посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр, а также послы Греции, Финляндии, Киргизии и Чехии.

Венгерский премьер пробыл внутри здания порядка 10 минут. Он вместе с членами делегации своей страны с белыми розами в руках вошли в зал, подошли к сидевшим у гроба дочери и внучкам Горбачева, выразили им соболезнования. Затем они возложили цветы и постояли у гроба, после чего покинули зал.

Горбачев умер вечером 30 августа в Москве, ему был 91 год. Экс-президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой, которая умерла в 1999 году.

Президент России Владимир Путин не смог присутствовать на церемонии прощания из-за графика, однако он еще 1 сентября посетил ЦКБ и простился с политиком там.

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Политика #Мир #Россия
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Asd10

Было дело слесарь ключ на лопатку турбины уронил, и сломал ничаяно... Ох и ругали его потом!!!)))

karuto

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Удавиков

в себя поверили, привыкли на халяву жить

mosquito__2010

Наркоманы пытаются рулить миром.