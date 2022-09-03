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Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: IAEA Imagebank / Attribution License

Украинские военные ночью предприняли попытку высадки морского десанта для захвата Запорожской АЭС, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища», — сказал Конашенков в ходе традиционного брифинга.

Российские войска отразили атаку — удары по десанту нанесли четыре Су-30 и два вертолета Ка-52. По словам Конашенкова, в результате порядка 20 катеров было уничтожено. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега.

По подсчетам Минобороны, в ходе ночной попытки захвата Запорожской атомной станции вооруженные силы Украины потеряли 47 человек убитыми и 23 ранеными.

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Оборона #Армия
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