Медведев призвал Запад «не играть со смертью»

Странам Запада не стоит «играть в шахматы со смертью» и продолжать попытки развала России, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, Россия осталась «империей» даже после падения СССР в 1991 году, поэтому страну сегодня всеми силами пытаются подтолкнуть к дезинтеграции, в том числе посредством конфликта на Украине.

«Это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части», — отметил Медведев.

Политик напомнил, что Россия обладает мощным ядерным потенциалом. Он подчеркнул, что распад ядерной державы стал бы для западных государств «шахматной игрой со смертью».