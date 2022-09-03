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Медведев призвал Запад «не играть со смертью»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Странам Запада не стоит «играть в шахматы со смертью» и продолжать попытки развала России, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, Россия осталась «империей» даже после падения СССР в 1991 году, поэтому страну сегодня всеми силами пытаются подтолкнуть к дезинтеграции, в том числе посредством конфликта на Украине.

«Это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части», — отметил Медведев.

Политик напомнил, что Россия обладает мощным ядерным потенциалом. Он подчеркнул, что распад ядерной державы стал бы для западных государств «шахматной игрой со смертью».

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Asd10

Было дело слесарь ключ на лопатку турбины уронил, и сломал ничаяно... Ох и ругали его потом!!!)))

karuto

Блаженны скачущие ибо они доскутся.

Удавиков

в себя поверили, привыкли на халяву жить

mosquito__2010

Наркоманы пытаются рулить миром.