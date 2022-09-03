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Туристы погибли на камчатском вулкане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Быкасов Валерий Егорович / CC BY-SA 4.0

Пятеро туристов погибли на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке, сообщается на сайте прокуратуры Камчатского края.

Туристическая группа состояла из 12 человек из Новосибирской и Владимировской областей, а также Алтайского, Приморского, Камчатского краев и Москвы. Группа из десяти туристов и двух гидов была зарегистрирована в МЧС.

Она выдвинулась на вулкан 30 августа. Один из гидов связался со спасателями и рассказал, что на высоте 4,2 тысячи метров произошло ЧП — пять человек сорвались, другой гид сломал ногу, один человек находился без сознания.

МЧС держит связь с группой через спутниковый телефон гида. К месту происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту.

Ведомство порекомендовало оставшимся в живых туристам спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения. После эвакуации пострадавших спасатели решат, как эвакуировать с большой высоты тела погибших.

Известно, что организатором тура выступила компания из Новосибирска. Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота достигает 4,8 тысячи метров.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск #Алтайский край
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Asd10

Было дело слесарь ключ на лопатку турбины уронил, и сломал ничаяно... Ох и ругали его потом!!!)))

karuto

Блаженны скачущие ибо они доскутся.

Удавиков

в себя поверили, привыкли на халяву жить

mosquito__2010

Наркоманы пытаются рулить миром.