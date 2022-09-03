Туристы погибли на камчатском вулкане

Пятеро туристов погибли на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке, сообщается на сайте прокуратуры Камчатского края.
Туристическая группа состояла из 12 человек из Новосибирской и Владимировской областей, а также Алтайского, Приморского, Камчатского краев и Москвы. Группа из десяти туристов и двух гидов была зарегистрирована в МЧС.
Она выдвинулась на вулкан 30 августа. Один из гидов связался со спасателями и рассказал, что на высоте 4,2 тысячи метров произошло ЧП — пять человек сорвались, другой гид сломал ногу, один человек находился без сознания.
МЧС держит связь с группой через спутниковый телефон гида. К месту происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту.
Ведомство порекомендовало оставшимся в живых туристам спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения. После эвакуации пострадавших спасатели решат, как эвакуировать с большой высоты тела погибших.
Известно, что организатором тура выступила компания из Новосибирска. Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота достигает 4,8 тысячи метров.
Asd10Было дело слесарь ключ на лопатку турбины уронил, и сломал ничаяно... Ох и ругали его потом!!!)))
karutoБлаженны скачущие ибо они доскутся.
Удавиковв себя поверили, привыкли на халяву жить
mosquito__2010Наркоманы пытаются рулить миром.