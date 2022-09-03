Затонувший «Титаник» сняли в невероятном разрешении

Исследователи из компании OceanGate Expeditions опубликовали ролик с затонувшим кораблем «Титаник», который впервые удалось снять в формате 8K.

Запись была сделана при помощи подводного аппарата OceanGate Titan, рассчитанного на пять человек. Батискаф может погружаться на глубину более четырех километров.

Экспедиция к месту крушения лайнера в Северной Атлантике состоялась в мае 2022 года, ученые провели в открытом море восемь дней, делая регулярные погружения.

Специалисты рассчитывают, что уникальная запись поможет специалистам лучше изучить природу постепенного разрушения лайнера, затонувшего более ста лет назад.

Детализованная съемка также позволила увидеть многие элементы судна, недоступные ранее. Так, на якоре удалось разглядеть гравировку его изготовителя — компании Noah Hingley & Sons Ltd.