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Google удалила опасные расширения для Chrome

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Google удалила из официального магазина для браузера Chrome вредоносные расширения, которые следили за пользователями.

Их выявили эксперты компании McAfee, которые после этого уведомили Google. По подсчетам, опасные расширения были загружены пользователям более 1,4 миллиона раз, пишет ArsTechnica.

В частности, речь идет о плагинах, которые делали скриншоты, автоматически находили купоны для экономии на покупках, стримили сериалы с сервиса Netflix. Одновременно они отправляли информацию на серверы злоумышленников.

Отмечается, что для скрытия своих истинных намерений расширения были запрограммированы на «спящий режим» — первые 15 дней после установки они выполняли только полезные функции.

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Топ комментариев

Asd10

Было дело слесарь ключ на лопатку турбины уронил, и сломал ничаяно... Ох и ругали его потом!!!)))

number10

Память у большинства людей работает только на 2 недели. Вот и напоминают. Здесь должно больше настораживать,...

Qprovessional

и сколько стоимость выйдет такого танкера? за такую сумму он никому не нужен

Alhazred

Ему не понять. Для него польские паны это норма.