Певицу из Новосибирска не взяли в полуфинал «Ну‑ка, все вместе!»

Девушка из Новосибирска Варвара Убель выступила в первом выпуске проекта «Ну-ка, все вместе» и подняла 98 из 100 членов жюри, но в полуфинал не прошла.

22-летняя певица покорила жюри джазовым выступлением с песней «Putting on the Ritz». Во время ее выступления поднялись 98 судей из сотни. Это второй по количеству результат всех выступлений выпуска. Больше набрал только 29-летний бизнесмен из Москвы Владимир Сафонкин.

В конце выпуска в баттле сразились трое лучших участников. Варвару Убель обошла школьница из Саратова Алина Бахшалиева, которая во время первого выступления набрала 90 баллов.

Лидер сотни Сергей Лазарев сообщил, что после всех отборочных туров один из выбывших участников сможет вернуться в проект и продолжить борьбу за выход в финал, поэтому у Варвары Убель сохраняется возможность вернуться в шоу «Ну-ка, все вместе!»