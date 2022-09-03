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«Газпром» полностью остановил «Северный поток»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

«Газпром» полностью остановил прокачку по газопроводу «Северный поток» до устранения всех замечаний к работе оборудования, сообщает компания.

«Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG», — говорится в сообщении.

Поставка газа по трубопроводу была полностью остановлена 31 августа для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

При проведении техобслуживания турбины обнаружена утечка масла. Найденные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную, безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

Прокачка по «Северному потоку» с конца июля сократилась до 20% от максимальной пропускной способности. Снижение началось с середины июня: сначала прокачка упала со 167 миллионов до 100 миллионов кубометров газа.

Затем она снизилась еще на треть. В августе прокачка составляла 35 миллионов кубометров в сутки. «Газпром» объяснил снижение прокачки проблемами с газовыми турбинами, техобслуживанием которых занимается Siemens.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

Asd10

Было дело слесарь ключ на лопатку турбины уронил, и сломал ничаяно... Ох и ругали его потом!!!)))

number10

Память у большинства людей работает только на 2 недели. Вот и напоминают. Здесь должно больше настораживать,...

Qprovessional

и сколько стоимость выйдет такого танкера? за такую сумму он никому не нужен

Alhazred

Ему не понять. Для него польские паны это норма.