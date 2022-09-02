Выход Battle Pass сломал Dota 2

Выход боевого пропуска Battle Pass 2022 вызвал проблемы с игрой Dota 2 у пользователей операционных систем Mac и Linux. Соответствующие обращения появились на площадке Reddit.

Игроки пожаловались, что с выходом Battle Pass 2022 при попытке запустить Dota 2 возникают самые разнообразные технические проблемы — от вылетов и зависаний до невозможности скачивать обновления.

У некоторых пользователей «сломался» игровой интерфейс. Другие поделились успешными рецептами восстановления работоспособности — в некоторых случаях проблемы решает переустановка Dota 2.

Компания Valve представила Battle Pass 2022 вечером 1 сентября. Выход предваряет The International 11 — будущий чемпионат мира по Dota 2. В частности, в игре появились новые арканы, сокровищницы, фразы комментаторов.