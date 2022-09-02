Electrolux покинет российский рынок

Шведский производитель бытовой техники Electrolux решил полностью покинуть российский рынок и продать оставшийся бизнес в стране местному менеджменту, сообщается на сайте компании.

Решение передать бизнес местному менеджменту обеспечит контролируемый и ответственный уход с российского рынка, отмечается в сообщении. Дочерняя компания продолжит обслуживать технику, ранее продававшуюся в России.

После начала военной спецоперации на Украине Electrolux приостановил деятельность в России. При этом у компании нет локализованного производства в России.

В 2021 году на страну пришлось 4% от продаж компании в Европе, а также 1,6% от общемировых показателей. Из-за ухода с российского рынка производитель уже понес убыток в размере около 35 миллионов долларов.