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Иностранцам упростят получение СНИЛС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума рассмотрит правительственный законопроект, который позволяет иностранцам на основании удостоверяющего личность документа получать СНИЛС на территории России.

Согласно поправкам, теперь иностранные граждане могут получить СНИЛС, если в информационной системе есть прошедшие проверку достоверности сведения о документе, удостоверяющем личность иностранца или лица без гражданства.

«Предлагаемые нововведения упростят для иностранных граждан и лиц без гражданства процедуру трудоустройства на территории Российской Федерации», — отмечается в документе.

СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. При наступлении пенсионного возраста эти данные учитываются для расчета пенсии.

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Топ комментариев

Disobedient

Путину все равно, а вот зеле петля. При трампе рагули послушные были, даже минские пытались соблюдать....

Siberian sinner

" Что ж ты, фраер, сдал назад?.."© Будем посмотреть на ваши наполеоновские планы всё вокруг трубопроводами...

Disobedient

Ты фамилии перепутал. Вместо путина, зеленский хотел написать.

Alhazred

Ну нападет, так нападет. Мне без разницы. Это проблемы Украины, а не России.