Иностранцам упростят получение СНИЛС

Госдума рассмотрит правительственный законопроект, который позволяет иностранцам на основании удостоверяющего личность документа получать СНИЛС на территории России.
Согласно поправкам, теперь иностранные граждане могут получить СНИЛС, если в информационной системе есть прошедшие проверку достоверности сведения о документе, удостоверяющем личность иностранца или лица без гражданства.
«Предлагаемые нововведения упростят для иностранных граждан и лиц без гражданства процедуру трудоустройства на территории Российской Федерации», — отмечается в документе.
СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. При наступлении пенсионного возраста эти данные учитываются для расчета пенсии.
DisobedientПутину все равно, а вот зеле петля. При трампе рагули послушные были, даже минские пытались соблюдать....
Siberian sinner" Что ж ты, фраер, сдал назад?.."© Будем посмотреть на ваши наполеоновские планы всё вокруг трубопроводами...
DisobedientТы фамилии перепутал. Вместо путина, зеленский хотел написать.
AlhazredНу нападет, так нападет. Мне без разницы. Это проблемы Украины, а не России.