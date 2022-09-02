Иностранцам упростят получение СНИЛС

Госдума рассмотрит правительственный законопроект, который позволяет иностранцам на основании удостоверяющего личность документа получать СНИЛС на территории России.

Согласно поправкам, теперь иностранные граждане могут получить СНИЛС, если в информационной системе есть прошедшие проверку достоверности сведения о документе, удостоверяющем личность иностранца или лица без гражданства.

«Предлагаемые нововведения упростят для иностранных граждан и лиц без гражданства процедуру трудоустройства на территории Российской Федерации», — отмечается в документе.

СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. При наступлении пенсионного возраста эти данные учитываются для расчета пенсии.