Операционная система Apple обогнала Android в США

Операционная система Apple обогнала Android по числу установок на мобильных гаджетах, свидетельствует исследование Counterpoint Research.

Теперь устройства на iOS составляют чуть более половины всех смартфонов в Соединенных Штатах. Остальные гаджеты работают на Android, разработанной компанией Google.

Расчеты Counterpoint основаны на данных обо всех смартфонах, которые находятся в пользовании у жителей США. Этот пользователь называется «активная установленная база».

Эта категория является более репрезентативной по сравнению с поставками новых смартфонов. В расчетах также учитываются миллионы новых пользователей, которые приобрели смартфоны на вторичном рынке.

Смартфоны на Android впервые поступили в продажу в 2008 году, за год до этого дебютировала iOS. Уже в 2010 году устройства на Android обогнали по количеству установок операционную систему Apple.