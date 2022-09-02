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Операционная система Apple обогнала Android в США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Janitors / Attribution License

Операционная система Apple обогнала Android по числу установок на мобильных гаджетах, свидетельствует исследование Counterpoint Research.

Теперь устройства на iOS составляют чуть более половины всех смартфонов в Соединенных Штатах. Остальные гаджеты работают на Android, разработанной компанией Google.

Расчеты Counterpoint основаны на данных обо всех смартфонах, которые находятся в пользовании у жителей США. Этот пользователь называется «активная установленная база».

Эта категория является более репрезентативной по сравнению с поставками новых смартфонов. В расчетах также учитываются миллионы новых пользователей, которые приобрели смартфоны на вторичном рынке.

Смартфоны на Android впервые поступили в продажу в 2008 году, за год до этого дебютировала iOS. Уже в 2010 году устройства на Android обогнали по количеству установок операционную систему Apple.

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Топ комментариев

Disobedient

Путину все равно, а вот зеле петля. При трампе рагули послушные были, даже минские пытались соблюдать....

Siberian sinner

" Что ж ты, фраер, сдал назад?.."© Будем посмотреть на ваши наполеоновские планы всё вокруг трубопроводами...

Disobedient

Ты фамилии перепутал. Вместо путина, зеленский хотел написать.

Alhazred

Ну нападет, так нападет. Мне без разницы. Это проблемы Украины, а не России.