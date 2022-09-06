Главные проблемы первоклассника: советы психолога

«Мама, я больше не хочу идти в школу». Такую фразу может услышать любой родитель, даже если чадо с радостью пошло в первый класс. Что делать, когда ребенок не хочет учиться и не находит общий язык с учителями и одноклассниками?

Родители первоклашки нередко задаются вопросами: «Что делать, если…». Проблемы часто связаны с нежеланием идти в школу после нескольких недель учебы, боязнью учителя или конфликтами с одноклассниками. Чаще всего вопрос решается одним разговором, но в некоторых случаях придется потрудиться больше, говорит детский психолог Анна Бердникова.



Первоклассник не хочет идти в школу

В норме первоклассник хочет идти в школу, потому что это волнительное, любопытное и ожидаемое событие. Когда взрослые готовят ребенка к школе, то озвучивают конструктивные мотивы, которые облегчают адаптацию.

Среди конструктивных мотивов — учебный, позиционный и социальный. Ребенку говорят, что в школе он научится новому и расширит свои возможности, станет взрослым, познакомится с многими интересными людьми.

«Если ребенок не хочет идти в школу, это означает, что кто-то вмешался в эту позитивную мотивацию. И ее нужно вернуть», — говорит Бердникова.

Для начала нужно расспросить у ребенка, что произошло. Зачастую причиной нежелания посещать уроки становится высказывание кого-то авторитетного для ребенка о том, что школа – это некое зло. Например, что учится очень сложно. Если дело в этом, то следует вернуть ребенка к прежним установкам.

Сделать акценты на том, чем школа может быть полезна и интересна уже сейчас. Например, тебе интересны динозавры, в школе ты можешь многое о них узнать и встретить ребят, которым динозавры тоже интересны. Школа – это возможности уже сегодня. Также можно поделиться собственными приятными воспоминаниями о школе.

Первоклассник не может подружиться

В основе этой проблемы чаще всего лежит то, что ребенок вовремя не научился выстраивать коммуникации. Это обучение должно проходить с момента трехлетнего кризиса, когда малыш предельно эгоцентричен и не считается с мнением других, перетягивая все внимание на себя.

«К семи годам задача ребенка от этого предельного эгоцентризма перейти к видению других людей. Другие люди есть, у них есть свои интересы, у них есть свои желания, им бывает больно», — объясняет Бердникова.

Если первоклассник не научился общаться до школы, ему будет сложно поладить с другими детьми. Чтобы решить проблему, родителям придется активнее участвовать в организации совместного времяпрепровождения своего ребенка с одноклассниками.

Мама или папа могут познакомиться с родителями одноклассников своего ребенка и выяснить, у каких детей есть схожие интересы. А после организовать взаимодействие детей вне школы. Это могут быть совместные прогулки, посещения кафе, походы в кино и парки аттракционов.

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«Ребенок оказывается вольно или невольно в контакте с другим ребенком. Один на один. Если родитель ребенка будет организовывать какие-то дворовые игры, то часть авторитета родителя будет переходить на этого ребенка: вот мама Пети здорово играет в разные игрушки, значит Петенька тоже молодец», — приводит пример детский психолог.

Важно, чтобы ребенок был в контакте с родителями, чтобы регулярно происходили обсуждения того, что ему интересно. А родители уже на основе этой информации организовывали досуг детей. Когда взрослый видит, что у ребенка получается общаться и дружить — он постепенно отходит от такого навязывания досуга.

Первоклассник не хочет делать уроки

Желание выполнять задания вне стен школы у ребенка может отбить сам родитель, не осознавая этого. Ситуация может быть следующая: ребенок умеет считать и писать, а ему задали на дом повторить то, что он уже делал. Мама, например, может сказать: «Зачем? Он и так это знает».

Это неправильная позиция, подчеркивает Анна Бердникова. В начальной школе доведение знаний до автоматизма очень важны. Поэтому главный настрой задают именно взрослые.

«Если родитель спрашивает про домашнее задание заинтересованно и относится к этому как к части работы, то ребенку проще в это включаться», — объясняет психолог.

Если совсем трудно начать делать уроки, можно вернуться к игровой мотивации: например, поиграть в разведчиков, которым надо скопировать шифровку. Или в сдачу квартального отчета, если таковой идет параллельно у мамы.

Кроме того, здесь важную роль играет позиционирование школы, как места, где происходит много полезных вещей. Чему прямо сейчас учит ребенка написание этих крючков? А составление рассказа по картинке? Взрослый должен акцентировать внимание на том, что домашние задания в перспективе расширят горизонты ребенка.

Первоклассник боится учителя

Боязнь учителя — всегда следствие какого-то события. Если исключать серьезные ситуации наподобие оскорблений или рукоприкладства, маленького школьника может напугать громкий голос педагога, или какие-то непривычные действия с его стороны.

Самое главное в такой ситуации — установить фактически, что произошло. Ребенок, говоря о проблеме, передает свое видение, свои эмоции и чувства. Они важны, но нужно подробно разобраться в случившемся с объективной стороны.

«Если ребенок говорит, что боится учителя, то важно с ним разговаривать, прояснять чего именно он боится. Если он боится каких-то личностных особенностей учителя, важно про них поговорить и объяснить», — говорит Бердникова.

По словам психолога, тема учитель-ученик очень многоплановая, очень сложная и нуждающаяся в ювелирной работе. Бывает очень сложно разобраться, что же произошло на самом деле. Поэтому если ребенок говорит: «Меня учитель пугает», можно самому прийти в школу и попытаться понять происходящее.

Поняв причину, родитель решает, как поступить. Иногда достаточно разъяснить ситуацию первоклашке, в некоторых следует поговорить с учителем. В крайних случаях — сменить класс или школу.

Первоклассник ведет себя агрессивно

Неготовых к общению детей первоклашки быстро вычисляют. Каждая бурная реакция такого ребенка становится спектаклем. Кто-то задел портфель, уронил пенал, не позвал побегать на перемене — за этим следует истерика, потому что ребенок не знает, как отреагировать правильно.

«Такого ребенка начинают провоцировать. За ним закрепляется ярлычок "бурно-агрессивный", и часть одноклассников считают своим долгом его поддеть. Просто это интересно, это необычно, это весело для ровесников», — говорит Бердникова.

При таком развитии событий стоит вернуться к истории с неумением находить друзей. Ребенку предстоит научиться выстраивать грамотную коммуникацию с помощью родителей.

Но может быть другая история. Когда к агрессии ребенка склоняют сами родители. Допустим, папу обижали в школе, и он говорит своему сыну, чтобы тот не давал себя в обиду, а сразу бил обидчика.

Родителей дерущегося ребенка его агрессия не беспокоит. Такое поведение становится проблемой родителей, чьи дети страдают от побоев. Самим детям разрешить такого рода конфликт будет проблематично. Поможет только конструктивный диалог родителей друг с другом, а затем и с детьми.