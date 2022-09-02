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Новый предмет по приобщению к традиционным ценностям появится в школе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет вводиться в школах с 2023 года, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Новая дисциплина появится у учеников 5-9 классов. Преподавание будет нацелено на «развитие личности обучающихся, приобщение учеников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе».

Предмет станет смысловым продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики», который изучается в 4-х классах. Он включает шесть модулей по выбору: основы православной, исламской, буддийской, иудейской культур, основы мировых религиозных культур или основы светской этики.

С 1 сентября 2022 года во всех российских школах введено обязательное исполнение государственного гимна и поднятие флага. Инициативу главы Минпросвещения Сергея Кравцова в апреле поддержал президент Владимир Путин, подчеркнув, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.

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Жизнь #Образование
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