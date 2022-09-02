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Пользователям Twitter станет доступно платное редактирование сообщений

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Twitter в AppStore
Фото: © Souvik Banerjee / Unsplash License

Twitter завершил внутреннее тестирование функции редактирования сообщений и в скором времени сделает ее доступной для подписчиков Twitter Blue.

Редактирование твита позволяет вносить изменения в сообщение после его публикации. Сделать это можно будет в короткий промежуток времени и использовать, например, для исправления опечаток или добавления тегов, сообщается в официальном блоге соцсети.

Ограничение по времени сделано для того, чтобы сохранить целостность беседы. Тестирование начнется с ограниченной группы бета-тестеров. Его цель — выявить то, как пользователи могут злоупотреблять функцией или применять ее не по назначению.

После этого она станет доступна подписчикам Twitter Blue, они смогут помочь компании в дальнейшем совершенствовании опции. Отмечается, что информация о том, что твит был отредактирован, будет видна всем пользователям и они смогут просмотреть историю изменений.

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О выходе опции в широкий доступ для всех пользователей соцсети пока не сообщается. В компании еще работают на совершенствованием новой опции и не называют точных сроков.

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Топ комментариев

Disobedient

Путину все равно, а вот зеле петля. При трампе рагули послушные были, даже минские пытались соблюдать....

Siberian sinner

" Что ж ты, фраер, сдал назад?.."© Будем посмотреть на ваши наполеоновские планы всё вокруг трубопроводами...

Disobedient

Ты фамилии перепутал. Вместо путина, зеленский хотел написать.

Alhazred

Ну нападет, так нападет. Мне без разницы. Это проблемы Украины, а не России.