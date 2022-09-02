Пользователям Twitter станет доступно платное редактирование сообщений

Twitter завершил внутреннее тестирование функции редактирования сообщений и в скором времени сделает ее доступной для подписчиков Twitter Blue.

Редактирование твита позволяет вносить изменения в сообщение после его публикации. Сделать это можно будет в короткий промежуток времени и использовать, например, для исправления опечаток или добавления тегов, сообщается в официальном блоге соцсети.

Ограничение по времени сделано для того, чтобы сохранить целостность беседы. Тестирование начнется с ограниченной группы бета-тестеров. Его цель — выявить то, как пользователи могут злоупотреблять функцией или применять ее не по назначению.

После этого она станет доступна подписчикам Twitter Blue, они смогут помочь компании в дальнейшем совершенствовании опции. Отмечается, что информация о том, что твит был отредактирован, будет видна всем пользователям и они смогут просмотреть историю изменений.

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О выходе опции в широкий доступ для всех пользователей соцсети пока не сообщается. В компании еще работают на совершенствованием новой опции и не называют точных сроков.