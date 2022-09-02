Российская армейская авиация успешно испытала в ходе спецоперации на Украине модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время Ка-52М проходит государственные испытания, и военными было принято решение попробовать модернизированную машину в спецоперации. Вертолет показал себя в работе очень хорошо», — сказал источник.

По его словам, по итогам боевого применения вертолета «представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем».

Ка-52М — модернизированная версия вертолета Ка-52 «Аллигатор». Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей.

Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

В конструкции Ка-52М применены лучшие технические решения: используется гиростабилизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки.