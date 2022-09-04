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Разработчики раскрыли скорость стандарта USB 4.2

Источник:
Sibnet.ru
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Пучок USB-кабелей
Фото: © Solen Feyissa / Unsplash License

Разработчики из USB Promoter Group представили частичную спецификацию второй версии USB 4. Анонсирована высокая скорость до 80 Гбит/с и поддержка кабелей от предыдущих поколений.

Вторая версия USB 4 стала в два раза быстрее и получила обратную совместимость на актуальных кабелях USB-C и Thunderbolt 4 с USB 4 1.0, USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3, пишет The Verge со ссылкой на пресс-релиз USB Promoter Group.

«Ключевые характеристики обновленного решения USB 4 включают: скорость до 80 Гбит/с, основанную на новой архитектуре физического уровня и использование существующих пассивных кабелей USB Type-C со скоростью 40 Гбит/с и новые активные кабели USB Type-C со скоростью 80 Гбит/С», — говорится в пресс-релизе.

Представлен универсальный хакерский кабель

В USB Promoter Group входят основные технологические гиганты, например, Apple, Microsoft и Intel, что говорит о потенциально высоком распространении нового стандарта. Подробными характеристиками USB 4 Version 2.0 разработчики поделятся до ноября текущего года.

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Топ комментариев

karuto

Блаженны скачущие ибо они доскутся.

Siberian sinner

А где Начальница и Санёк, эти адвокаты укронацистов?К ним ещё в избушки не постучали специально обученные...

Asd10

Слышь, ты... НАРОД НАРОДЫЧ НАРОД, а не пошёл бы ты... прямо? И вот откуда это либеральная уверенность,...

Asd10

Патамушта вы тупые. Устраивает объяснение???)))