Разработчики раскрыли скорость стандарта USB 4.2

Разработчики из USB Promoter Group представили частичную спецификацию второй версии USB 4. Анонсирована высокая скорость до 80 Гбит/с и поддержка кабелей от предыдущих поколений.

Вторая версия USB 4 стала в два раза быстрее и получила обратную совместимость на актуальных кабелях USB-C и Thunderbolt 4 с USB 4 1.0, USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3, пишет The Verge со ссылкой на пресс-релиз USB Promoter Group.

«Ключевые характеристики обновленного решения USB 4 включают: скорость до 80 Гбит/с, основанную на новой архитектуре физического уровня и использование существующих пассивных кабелей USB Type-C со скоростью 40 Гбит/с и новые активные кабели USB Type-C со скоростью 80 Гбит/С», — говорится в пресс-релизе.

Представлен универсальный хакерский кабель

В USB Promoter Group входят основные технологические гиганты, например, Apple, Microsoft и Intel, что говорит о потенциально высоком распространении нового стандарта. Подробными характеристиками USB 4 Version 2.0 разработчики поделятся до ноября текущего года.