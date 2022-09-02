Летучую мышь с угрожающей внешностью поймали у Байкала

Жительница поселка у Байкала обнаружила у себя в квартире незваного гостя — летучую мышь «с угрожающей внешностью». Ученые считают, что это новый для региона вид, осваивающий северные территории.

Рукокрылое залетело в квартиру в поселке Листвянка Иркутской области. Хозяйка дома поймала летучую мышь, посадила в бумажный пакет и вынесла на улицу. Не прощание она сняла зверька на видео и отправила его сотрудникам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Они связались со специалистом по рукокрылым, профессором медуниверситета Александром Ботвинкиным. Ученый определил в визитере с угрожающей внешностью двухцветного кожана. Этот вид летучих мышей в Листвянке еще не встречался.

«В последние десятилетия вид, судя по всему, двухцветный кожан отодвинул северную границу своего ареала обитания до Иркутска», — прокомментировал представитель «Заповедного Прибайкалья».

Ученые утверждают, что холод не может испугать двухцветного кожана, особенно в городских условиях. Этот вид летучих мышей охотно использует здания для зимовки. А за аренду помещений у людей платит работой — избавляет пространство от комаров и моли.