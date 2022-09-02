Германия отвергла возможность прекращения импорта газа из России

Германия не может прекратить импорт газа из России, несмотря на то, что сейчас поступают лишь его небольшие объемы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию. Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает из России. Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», — приводит РИА Новости слова канцлера.

Канцлер объяснил свою уверенность в возможности Германии пережить энергетический кризис тем, что Берлин «своевременно занялся вопросами заполнения газохранилищ ФРГ, запуска угольных электростанций и строительства терминалов для СПГ».

По его словам, при этом государству нужно расширять свою инфраструктуру для импорта газа, чтобы никогда не быть зависимым. Шольц пояснил, что требуются трубопроводы из южной Европы, например, из Испании и Португалии.

«Было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались — сейчас я рассчитываю, что он будет — через Францию, возможно, через Италию… и тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники — из Африки, Ближнем Востоке, откуда они могут получить газ, без участия России», — сказал канцлер.