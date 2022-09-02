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ЦБ заявил о превращении валютных счетов россиян в де‑факто рублевые

Источник:
РБК
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Фото: © Банк России

Привязка к курсу превратила валютные счета российских граждан в де-факто рублевые, в то время как, вводя комиссию за хранение валюты, банки делают «благое дело», заявил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин.

«Исполнение банками обязательств платежом в "токсичных" валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — сказала Тулин в интервью РБК,

По его словам, именно это снижает привлекательность валютных счетов для россиян и девалютизирует экономику в целом. При этом исполнение банками обязательств по валютным вкладам в рублях не вызывает проблем, заверил Тулин.

Он пояснил, что интересы физлиц при хранении валюты в банках защищены «в такой же степени, что и при хранении денег в рублях». Но природа депозитных продуктов претерпела изменения из-за трудностей с проведением валютных операций по нескольким причинам

«Первая — это нехватка наличной валюты, нас отрезали от каналов межбанковских, оптовых поставок банкнот. Есть некоторый приток валютной наличности в банки, но он небольшой - ручеек по сравнению с полноводными реками в недавнем прошлом», — пояснил он.

Вторая причина, по утверждению Тулина, заключается в проблемах с переводами за границу и использованием россиянами банковских карт за рубежом.

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pepelmetal

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Asd10

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Nik3316

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