Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» для школьников Калининграда, в ходе которого он уточнил цель военной операции на Украине, сообщается на сайте Кремля.

«На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию», — сказал глава государства.

По словам Путина, целью спецоперации является ликвидация антироссийского анклава на территории Украины. Он подчеркнул, что российские военные, принимающие участие в спецоперации, заслуживают поддержки со стороны общества, в том числе от молодых людей.

«Все считают, что агрессия со стороны России происходит сегодня, но никто не понимает и не знает, что после госпереворота на Украине в 2014 году жители Донецка и Луганска не захотели признать результаты этого переворота», — напомнил президент.

Путин также рассказал, что на украинских территориях, занятых российскими военными, школьники не знали о совместной истории России и Украины и даже считали фейком Крымский мост.