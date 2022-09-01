НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Польша потребует военных репараций от Германии

Источник:
«Коммерсантъ»
387 6
Фото: hsivonen / Attribution License

Варшава приняла решение ходатайствовать о военных репарациях и компенсациях от Германии за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, сообщил лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Размер репараций оценивается в 1,3 триллиона долларов, уточнил политик. По словам Качиньского, Германия никогда не отвечала за свои преступления против Польши во время Второй мировой войны.

«Суть в том, чтобы в ходе долгого и трудного судебного процесса получить компенсацию за все, что Германия, германское государство и немецкий народ делали в Польше в 1939–1945 годах»,— уточнил глава правящей польской партии.

В 2017 году в Польше создали специальную парламентскую комиссию по вопросу получения репараций от Германии. После этого Берлин заявил, что не намерен выплачивать компенсации Польши, так как в 1953 году Варшава официально отказалась от репараций.

Еще по теме
Экономист предсказал два сценария распада Евросоюза
Президент Казахстана объявил досрочные выборы главы государства
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
Евросоюз приостановит визовый режим с Россией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
Россия для противодействия санкциям Запада сблизилась с Ираном
Обсуждение (6)
Картина дня
Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине
Россия запланировала грандиозную закупку «дружественных» валют
Польша потребует военных репараций от Германии
США ограничили продажи мощных чипов в Россию
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
85
Российские десантники остановили украинский прорыв
69
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
59
МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме
58
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
55
США помогли Украине с планированием контрнаступления