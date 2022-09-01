Польша потребует военных репараций от Германии

Варшава приняла решение ходатайствовать о военных репарациях и компенсациях от Германии за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, сообщил лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Размер репараций оценивается в 1,3 триллиона долларов, уточнил политик. По словам Качиньского, Германия никогда не отвечала за свои преступления против Польши во время Второй мировой войны.

«Суть в том, чтобы в ходе долгого и трудного судебного процесса получить компенсацию за все, что Германия, германское государство и немецкий народ делали в Польше в 1939–1945 годах»,— уточнил глава правящей польской партии.

В 2017 году в Польше создали специальную парламентскую комиссию по вопросу получения репараций от Германии. После этого Берлин заявил, что не намерен выплачивать компенсации Польши, так как в 1953 году Варшава официально отказалась от репараций.