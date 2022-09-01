Билан посвятил клип «Крылатые качели» детям Донбасса

Певец Дима Билан перепел песню «Крылатые качели», посвяти ее погибшим на Донбассе детям, клип на композицию опубликован на YouTube.

«1 сентября — дата, которую ждут все родители и дети! День начала нового учебного года! Но не все в этот день начнут новый школьный год! "Крылатые качели", клип, посвященный погибшим детям Донбасса. Для них больше не прозвучит школьный звонок», — подписал видео Билан.

За четыре часа с момента публикации клипа, видео посмотрели почти 10 тысяч пользователей Сети. Многих зрителей работа Билана тронула до слез — об этом они написали в комментариях.

По информации Минздрав ДНР, в республике с 2014 года погибли 117 детей, 35 из них – с февраля 2022 года.