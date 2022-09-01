Блокировщики рекламы уберут из Google Play

Магазин приложений Google Play запретит размещение блокировщиков рекламы, использующих VPN. Новые правила вступят в силу 1 ноября.

Ограничение коснется только блокировщиков рекламы, использующих VPN доступ к удаленному серверу для обхода блоков с объявлениями или нарушения их работы. С 1 ноября VPN-сервисам можно только предоставлять безопасное соединение, без «дополнительных услуг» и сбора данных.

Ограничение не коснется мобильных браузеров со встроенными блокировщиками рекламы, так как они используют иные системные классы и не влияют на работу других приложений.

Google активно борется с противодействием рекламе. С 2023 года десктопный браузер Google Chrome перейдёт на платформу Manifest Version 3, ограничивающую возможности блокировщиков рекламы.