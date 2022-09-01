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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Украинская диверсионная группа в составе 60 человек высадилась на побережье Каховского водохранилища для захвата Запорожский АЭС, сообщили в Минобороны России.

«В 6.20 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, диверсанты блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану Запорожской атомной станции, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских вооруженных сил. В настоящее время ведётся уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации.

«Около 7.00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российских вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», — добавили в российском военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, также с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. «Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», — подчеркнули там.

Миссия МАГАТЭ в четверг утром выехала из Запорожья в направлении Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявлял, что планирует организовать постоянное присутствие специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Россия приветствовала это намерение.

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