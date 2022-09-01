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Президент Казахстана объявил досрочные выборы главы государства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента РФ / CC BY 4.0

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства этой осенью и ограничить президентский мандат одним сроком.

«Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы», — заявил Токаев в послании народу.

Он предложил ограничить президентский мандат одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.

Токаев собрался провести досрочные парламентские выборы в первой половине 2023 года. Он анонсирован «новый экономический курс», который включает новый налоговый кодекс в 2023 году и отказ от вмешательства государства в ценообразование.

Президент решил провести единоразовую амнистию участников январских беспорядков, но она не затронет «главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти».

Токаев был избран в 2019 году. Если реформа пройдет, а он будет переизбран на осенних выборах на семь лет, то это будет равносильно тому, как если бы он переизбрался на следующих плановых выборах при нынешней системе.

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