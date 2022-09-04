Asus представил ноутбук со складным дисплеем

Asus выпустил ноутбук Zenbook 17 Fold OLED с гибким экраном. Дисплей портативного компьютера можно сложить вдвое, а также разделить на три части. Всего он поддерживает шесть сценариев использования.

Шарнирный механизм экрана рассчитан на 30 тысяч циклов сгибания, что делает его долговечным. Дисплей диагональю 17,3 дюйма получил разрешение 2560 на 1920 пикселей, яркость 500 нит.

Если отсоединить от ноутбука клавиатуру, то его можно использовать как большой 17-дюймовый планшет для интернет серфинга или просмотра видео. Складной формфактор позволяет удобно его транспортировать или превращать в небольшую цифровую записную книжку с сенсорным вводом.

Zenbook 17 Fold OLED можно использовать в режиме книги для удобного чтения, или, подсоединив к нему монитор, превратить в мощный офисный компьютер.

Сами разработчики позиционируют Zenbook 17 Fold OLED как модульный гибрид ноутбука и планшета и уверены в том, что благодаря многозадачности он обретет высокую популярность у пользователей.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED выполнен на базе 10-ядерного мобильного чипа Intel Core i7-1250U, имеет встроенную графику GPU Intel Iris Xe и 16 Гб оперативной памяти.

Ноутбук не ориентирован на игры и предназначен для просмотра контента и выполнения офисных задач. В продажу новинка поступит до конца года, цена пока не названа.