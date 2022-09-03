Samsung анонсировал премиальный игровой монитор

Samsung готовит к выходу премиальный ультратонкий 34-дюймовый игровой монитор Odyssey OLED G8 (G85SB). Он получит системы адаптивной синхронизации от AMD и NVIDIA и отличные геймерские характеристики.

Дисплей оснащен матрицей OLED с технологией Quantum Dot, использующей квантовые точки для получения красного, зелёного и синего света. Разрешение экрана 3440 на 1440 пикселей, а кривизна составляет 1800R — комфортный изгиб, соответствующий участку окружности радиусом 180 сантиметров.

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Помимо геймерских систем адаптивной синхронизации от AMD и NVIDIA, Odyssey OLED G8 получил частоту обновления 175 Гц, скорость отклика в 0,1 миллисекунду и два пятиваттных динамика. В совокупности это обеспечит хороший игровой опыт в любом современном проекте.

Стоимость новинки пока не оглашается. Ожидается, что монитор Samsung Odyssey OLED G8 появится в продаже в последнем квартале 2022 года.