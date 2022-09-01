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Итальянский клуб избавился от Кокорина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Фиорентина»

Российский нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин отправился в кипрский «Арис», сообщила пресс-служба «фиалок».

Футболист будет выступать за кипрский клуб на правах аренды. «Фиорентина» не уточнила, на какой срок отдала нападающего.

Кокорин присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года. Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. За итальянскую команду нападающий провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

«Фиорентина», по информации СМИ, досрочно хотела расторгнуть контракт с Кокориным, а он потребовал выплаты всей суммы — 3,6 миллиона евро.

«Арис» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. Главный тренер команды — белорус Алексей Шпилевский.

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