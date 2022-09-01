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Семейное и фестивальное кино стартует в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Календарь ма(й)я»

Российский семейный фильм «Календарь ма(й)я» про приключения подростков претендует занять лидирующую позицию в прокате среди новинок с 1 сентября.

Фильм «Календарь ма(й)я» расскажет о фантастическом приключении подростков, жизнь которых начинает двигаться в обратном направлении. Им придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих.

Для более подготовленной к фестивальному кино аудитории в прокат выходит фильм «Преступления будущего». История развивается в недалеком будущем. У людей появился синдром ускоренной эволюции, из-за которого с телом начинают происходить удивительные изменения — люди почти перестали чувствовать боль

Любителям хоррора покажут новинку «Дети тьмы». Британская лента обладает интригующим трейлером, но по большому счету мало чем выделяется на фоне других проектов в этом жанре.

Среди других новинок — мультфильм «Турбозавры, вперед!», боевик «Битва на озере», комедия «Перепады на всю голову», криминальная драма «Место под соснами», комедия «Стажер».

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