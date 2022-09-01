G7 одобрит план по ограничению цен на российскую нефть

Министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече в пятницу одобрят план по ограничению цен на российскую нефть, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

План предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты. «Ожидаемое объявление открывает новый фронт в практически безуспешных попытках Запада сократить доходы России от продажи энергоносителей», — отмечает издание.

«Нефть и газ остаются огромным источником доходов для военной машины России, составляя около половины доходов бюджета страны. Западные чиновники уже несколько месяцев работают над тем, чтобы найти способ сократить эти финансовые потоки, сохраняя при этом достаточное количество российской нефти на мировых рынках», — говорится в статье.

Западные чиновники пытаются решить несколько сложных вопросов о том, как будет работать ценовой потолок. Планируется, что окончательный механизм ограничений должен быть подготовлен к декабрю.

При этом авторы инициативы опасаются, что меры могут вынудить Россию сократить добычу и спровоцировать дальнейший рост мировых цен на энергоносители.