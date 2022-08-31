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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

Автоколонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева и направилась в сторону Запорожской АЭС в Энергодаре.

В состав миссии вошли представители десяти стран — Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии, Франции. Возглавляет делегацию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Reuters.

Представители России и Украины в миссию не вошли для обеспечения ее нейтральности и беспристрастности. Инспекторы займутся изучением ядерной безопасности на станции, но не политическими и военными вопросами.

Планируется, что визит миссии на атомную станцию продлится несколько дней. При этом МАГАТЭ намерено организовать на Запорожской АЭС постоянное присутствие, призванное стабилизировать ситуацию.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск. В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Тема: Военная операция на Украине
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