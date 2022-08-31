Разработан акустический мессенджер для подводного общения

Специалисты Вашингтонского университета разработали мессенджер для подводного общения. Он может быть установлен на смартфон или умные часы, а для передачи использует звуковые волны.

Приложение AquaApp предназначено для передачи жестовых сигналов дайверов с текстовым сопровождением. В нем предустановлены более 200 команд, с сортировкой по категориям. Использование новой программы позволит общаться в условиях плохой видимости или с менее опытными пловцами, незнакомыми с некоторыми командами.

Так как вода блокирует распространение радиосигнала, то пришлось пойти на хитрость и использовать для общения звуковой сигнал. Передатчиком выступает динамик смартфона, а приемником микрофон. Разработчики внедрили в AquaApp специальный фильтр для очистки ауидоинформации от посторонних шумов.

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Приложение AquaApp протестировали в условиях с различным течением и «шумовой загрязненностью». Опыты показали, что мессенджер идеально работает на глубине до 30 метров, а сигнал «SOS» уверенно передается со 100 метров.

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