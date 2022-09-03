Huawei Mate 50 получит прорывной объектив

Huawei официально анонсировала наличие переменной диафрагмы в новом флагмане Mate 50. Технология позволит подстраивать количество захватываемого объективом света и делать более качественные снимки в темноте.

Регулировка размера диафрагмы механическим путем позволяет изменять плотность пучка света: уменьшать ее при ярком освещении, избегая засвета, и увеличивать в темноте, делая более четкие снимки. Технология чаще используется в профессиональных фотоаппаратах.

Впервые смартфон с переменной диафрагмой сделали в Samsung, это был флагман Galaxy S9. Из-за выявленных недостатков от использования этой технологии впоследствии отказались. Выход нового Huawei Mate 50 запланирован на 5 сентября.