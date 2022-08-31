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Россияне морально подготовились к росту цен на еду и одежду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Около половины россиян считают, что в ближайшие месяцы у них вырастут расходы на продукты питания, примерно треть потребителей ожидает сокращения своих трат на одежду, обувь, бытовую технику и электронику, выяснили аналитики «ТеДо».

Каждый второй россиянин полагает, что в ближайшее время его расходы на продовольственные товары вырастут. Около 33% респондентов ожидают роста стоимости на товары для дома и ремонта, 30% — на одежду и обувь, 27% — на услуги, связанные с красотой и здоровьем, и 19% — на электронику и бытовую технику, приводит «Коммерсантъ» исследование «ТеДо».

Эксперты сошлись во мнении, что цены могут расти из-за ослабления курса рубля и дефицита зарубежных товаров по ряду категорий. Однако в продовольственном сегменте ситуация ожидается более позитивной, так как хороший урожай основных сельскохозяйственных культур в 2022 году может затормозить темпы роста цен на продукты.

По прогнозам Росстата, по итогам 2022 года инфляция составит 17,8% год к году. По оценкам Минэкономики, доходы россиян снизятся на 3,7%.

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