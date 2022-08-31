Горбачев на экране: документальные фильмы о последнем лидере СССР

Михаил Горбачев, как самый долгоживущий правитель России в истории, оставил большое наследие. Какую роль он сыграл в реформировании советской системы, кем был при Путине, и как провел последние годы перед смертью? В топ вошли самые яркие документальные фильмы о единственном президенте СССР.

Михаил Горбачев дожил до 91 года. Президент СССР умер 31 августа после продолжительной болезни.



«Горбачев. Рай»

Латвия/Чехия, 2020 год, режиссер: Виталий Манский, 18+

Фильм Виталия Манского погружает в повседневную жизнь и неспешные свидетельства 90-летнего Михаила Горбачева, живущего в служебном доме под Москвой.

Фильм-портрет первого и последнего президента СССР раскрывает его личность. Сюжет документальной ленты сосредоточен на Горбачеве с человеческой стороны.

«Первый и последний»

Россия, 2016 год, режиссер: Сергей Браверман

«Противоречивый, для одних свой, для других — чужой, то раскручивающий события, то упирающийся поперек их, то приводящий в восторг, то распаляя не менее сильное чувство разочарования, а то и ненависти; то герой, а то предатель», — говорится в описании документальной ленты «Первый и последний».

Смотреть фильм «Первый и последний»

В фильме приняли участие люди, близко знакомые с Горбачевым. Это его дочь Ирина Вирганская, внучка Ксения, сын помощника президента СССР Карен Шахназаров и другие.

Создатели фильма попытались не только разобрать личность Горбачева, но и дать оценку его работы. Один из векторов документальной картины — взгляд на деятельность Горбачева молодого поколения.

«Встреча с Горбачевым»

Великобритания/Германия, 2018 год, режиссеры: Вернер Херцог и Андре Сингер

Фильм построен в формате интервью, где последнего Генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР расспрашивают о самых важных, по мнению интервьюера, достижениях.

В фильме Горбачев говорит о перестройке и холодной войне, распаде СССР и ядерном разоружении, объединении Германии и аварии на Чернобыльской АЭС, налаживании взаимоотношений с Западом и контроле Советским Союзом Восточной Европы.

«Он пришел дать нам волю»

Россия, 2011 год, режиссер: Леонид Парфенов

В фильме «Он пришел дать нам волю», приуроченном к 80-летия Горбачева, журналист Парфенов выразил свой взгляд на политическую деятельность экс-президента.

По мнению Парфенова, ключевым моментом перестройки была свобода. Он рассказывает, какой путь прошел Горбачев и какой был СССР, когда тот его возглавил.

«Свидетели Путина»

Латвия/Чехия/Швейцария, 2018 год, режиссер: Виталий Манский

События фильма начинаются 31 декабря 1999 года, когда россиянам представили их нового президента — Владимира Путина.

Фильм основан на уникальных и документальных свидетельствах истинных причин и последствий операции «преемник», в результате которой Россия оказалась с президентом, который правит страной до сих пор. Главными героями фильма являются Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ.