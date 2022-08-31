НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Горбачев на экране: документальные фильмы о последнем лидере СССР

Источник:
Sibnet.ru
125 1
Фото: © кадр из фильма «Горбачев. Рай»
Михаил Горбачев, как самый долгоживущий правитель России в истории, оставил большое наследие. Какую роль он сыграл в реформировании советской системы, кем был при Путине, и как провел последние годы перед смертью? В топ вошли самые яркие документальные фильмы о единственном президенте СССР.

Михаил Горбачев дожил до 91 года. Президент СССР умер 31 августа после продолжительной болезни.

«Горбачев. Рай»

Латвия/Чехия, 2020 год, режиссер: Виталий Манский, 18+

Фильм Виталия Манского погружает в повседневную жизнь и неспешные свидетельства 90-летнего Михаила Горбачева, живущего в служебном доме под Москвой.

Фильм-портрет первого и последнего президента СССР раскрывает его личность. Сюжет документальной ленты сосредоточен на Горбачеве с человеческой стороны.

«Первый и последний»

Россия, 2016 год, режиссер: Сергей Браверман

«Противоречивый, для одних свой, для других — чужой, то раскручивающий события, то упирающийся поперек их, то приводящий в восторг, то распаляя не менее сильное чувство разочарования, а то и ненависти; то герой, а то предатель», — говорится в описании документальной ленты «Первый и последний».

Смотреть фильм «Первый и последний»

В фильме приняли участие люди, близко знакомые с Горбачевым. Это его дочь Ирина Вирганская, внучка Ксения, сын помощника президента СССР Карен Шахназаров и другие.

Создатели фильма попытались не только разобрать личность Горбачева, но и дать оценку его работы. Один из векторов документальной картины — взгляд на деятельность Горбачева молодого поколения.

«Встреча с Горбачевым»

Великобритания/Германия, 2018 год, режиссеры: Вернер Херцог и Андре Сингер

Фильм построен в формате интервью, где последнего Генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР расспрашивают о самых важных, по мнению интервьюера, достижениях.

В фильме Горбачев говорит о перестройке и холодной войне, распаде СССР и ядерном разоружении, объединении Германии и аварии на Чернобыльской АЭС, налаживании взаимоотношений с Западом и контроле Советским Союзом Восточной Европы.

«Он пришел дать нам волю»

Россия, 2011 год, режиссер: Леонид Парфенов

В фильме «Он пришел дать нам волю», приуроченном к 80-летия Горбачева, журналист Парфенов выразил свой взгляд на политическую деятельность экс-президента.

По мнению Парфенова, ключевым моментом перестройки была свобода. Он рассказывает, какой путь прошел Горбачев и какой был СССР, когда тот его возглавил.

«Свидетели Путина»

Латвия/Чехия/Швейцария, 2018 год, режиссер: Виталий Манский

События фильма начинаются 31 декабря 1999 года, когда россиянам представили их нового президента — Владимира Путина.

 Фильм основан на уникальных и документальных свидетельствах истинных причин и последствий операции «преемник», в результате которой Россия оказалась с президентом, который правит страной до сих пор. Главными героями фильма являются Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ.

Еще по теме
Как «Сверхъестественное»: лучшие фильмы про нечисть
Самые добрые и трогательные: лучшие фильмы про собак
Было на самом деле: свежие сериалы по реальным событиям
Побег из тюрьмы в кино: как заключенный стал героем
смотреть все
Культгид #Топы #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Александр Гудков спародировал клип «Я русский»
Российские десантники остановили украинский прорыв
Водка помогла растениям обходиться без воды
ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины
Обсуждение (1)
Картина дня
Евросоюз приостановит визовый режим с Россией
Путин отреагировал на смерть Горбачева
Газпром временно остановит «Северный поток»
Школьникам запретили мобильные телефоны на уроках
Самое обсуждаемое
85
Российские десантники остановили украинский прорыв
64
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
59
МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме
57
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
46
Россия для противодействия санкциям Запада сблизилась с Ираном