Каждый пятый новосибирец назвал себя счастливым

Каждый пятый житель Новосибирска считает себя абсолютно счастливым человеком, при этом среднестатистический житель регионов счастливее москвичей и петербуржцев, сообщает по результатам опроса SuperJob.

Абсолютно счастливыми себя считают 22% новосибирцев: свои ощущения они оценили на 5 баллов из 5 возможных. Еще 28% поставили своему состоянию «четверку», а 24% — «тройку». 8% называют себя абсолютно несчастными людьми.

Женщины в среднем счастливее мужчин. Чаще других довольна своей жизнью молодежь до 24 лет. Состоящие в браке в среднем счастливее холостых и незамужних, а имеющие детей — счастливее бездетных.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга в среднем менее довольны жизнью, чем респонденты из других регионов: если москвичи и петербуржцы оценили свой уровень счастья на 3,27 и 3,21 балла соответственно, то россияне в целом — на 3,56 балла.



Жители Новосибирска, зарабатывающие от 80 до 200 тысяч рублей, счастливее и тех, кто зарабатывает меньше, и тех, кто зарабатывает больше. Видимо, 200 тысяч рублей — такой уровень ежемесячного дохода, после достижения которого деньги уже не делают счастливее. Любопытно, что в месяц для счастья среднестатистическому россиянину нужна примерно эта же сумма.