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Режиссер Бортко объяснил разницу советского и российского кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Press Service / CC BY 4.0

Режиссер Владимир Бортко, снявший фильм «Собачье сердце» и сериал «Идиот», считает, что российским кинематографистам стоит равняться на советское кино.

«Секрет качества советского кино заключается в единой продуманной индустрии его производства, которой сейчас нет. Фильмы выпускались на государственных киностудиях, и, хоть они и располагались в разных уголках страны, все они создавали продукцию, равно близкую для всех советских людей. А сейчас черти что!» — сказал Бортко ОСН.

Режиссер считает, что современным кинематографистам нужно равняться на опыт СССР, чтобы вывести русское кино на новый уровень.

При этом Владимир Бортко отметил несколько современных фильмов и сериалов, которые сняты достаточно качественно. Например, сериалы «Идиот», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Петербург», фильм «Тарас Бульба». Во всех перечисленных работах режиссером выступал Бортко.

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