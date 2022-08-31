Газпром временно остановит «Северный поток»

Главный маршрут поставок российского газа в Европу — «Северный поток» — остановится на трое суток для проведения работ на газоперекачивающем агрегате. Прекращение работы лишит Европу сотни миллионов кубометров газа.

На прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе достигали отметки 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Это один из рекордных показателей с начала года. Повышение цены на рынках Европы связано с неопределенностью по поводу поставок российского голубого топлива.

А 31 августа «Северный поток» остановит работу до 3 сентября, сообщил «Газпром». Сейчас по нему проходит 33 миллионов кубометров топлива в сутки. Остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров.

Приостановка прокачки газа связана с регламентными работами на единственном действующем перекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая» Trent 60, сообщила компания. Обслуживанием займутся специалисты Газпрома и Siemens.

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«Северный поток» с июня работает с ограничениями, обеспечивая прокачку газа только на 20% от имеющейся мощности. Это связано санкциями со стороны ряда западных стран, вызвавших проблемы с обслуживанием и ремонтом агрегатов Siemens, установленных на магистральном газопроводе.