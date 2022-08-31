НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Газпром временно остановит «Северный поток»

Источник:
Sibnet.ru
209 1

Главный маршрут поставок российского газа в Европу — «Северный поток» — остановится на трое суток для проведения работ на газоперекачивающем агрегате. Прекращение работы лишит Европу сотни миллионов кубометров газа.

На прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе достигали отметки 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Это один из рекордных показателей с начала года. Повышение цены на рынках Европы связано с неопределенностью по поводу поставок российского голубого топлива.

А 31 августа «Северный поток» остановит работу до 3 сентября, сообщил «Газпром». Сейчас по нему проходит 33 миллионов кубометров топлива в сутки. Остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров.

Приостановка прокачки газа связана с регламентными работами на единственном действующем перекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая» Trent 60, сообщила компания. Обслуживанием займутся специалисты Газпрома и Siemens.

Почему не дешевеет бензин в России

«Северный поток» с июня работает с ограничениями, обеспечивая прокачку газа только на 20% от имеющейся мощности. Это связано санкциями со стороны ряда западных стран, вызвавших проблемы с обслуживанием и ремонтом агрегатов Siemens, установленных на магистральном газопроводе.

Еще по теме
Маск предрек гибель человеческой цивилизации без нефти и газа
Сербия купила российский газ по «фантастической цене»
Украину отключили от Запорожской АЭС
Британии предрекли наступление энергетической катастрофы
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российские десантники остановили украинский прорыв
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
Украину отключили от Запорожской АЭС
Сербия купила российский газ по «фантастической цене»
Обсуждение (1)
Картина дня
Умер Михаил Горбачев
Россия перестроит финансовую систему из‑за санкций
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
Лукашенко пожалел о решении оставить прямые выборы президента
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
85
Российские десантники остановили украинский прорыв
63
Кадыров пообещал Путину закончить спецоперацию быстро
59
МИД России обвинил Украину в ядерном терроризме
53
Кремль оценил обещание Зеленского вернуть украинские территории
46
Россия для противодействия санкциям Запада сблизилась с Ираном