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S7 Airlines первой в России разрешила экипажам тату и бороды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © группа компаний S7

Авиакомпания S7 Airlines первой в России разрешила пилотам и стюардессам иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду и красить волосы в яркие цвета, сообщает пресс-служба компании.

«Мы убеждены, что профессиональные качества сотрудника никак не зависят от того, видна ли пассажирам его татуировка и какого цвета его волосы. Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100% выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту – не видим никаких причин бережно хранить порядком устаревшие традиции внешнего вида», – сказала замгендиректора S7 Group Элеонора Романова.

Бортпроводницам теперь необязательно носить обувь на каблуке – можно выбрать балетки или лоферы на плоской подошве, если так удобнее. 

Бортпроводникам разрешили носить аккуратную бороду – раньше руководство по внешнему виду разрешало это только для пилотов и сотрудников в аэропортах.

Некоторые ограничения все же сохранятся по требованиям безопасности: не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела – можно случайно зацепиться и пораниться, татуировки не должны нести оскорбительный смысл.


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