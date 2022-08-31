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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Минобороны РФ сообщило о масштабных потерях ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тысяч военных и лишились ряда боевой техники при попытке наступления, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, приказ о наступлении на Николаево-Криворожском и других направлениях отдал президент Украины Владимир Зеленский. Результатом наступления 29 августа стал разгром сил украинских сил военнослужащими РФ. Противник за сутки понес масштабные потери.

«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1,2 тысячи украинских военнослужащих», — цитирует ТАСС Конашенкова.

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Он уточнил, что Вооруженные силы РФ, отражая наступление противника, разгромили подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады.

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Политика #Россия #Армия #Конфликты
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