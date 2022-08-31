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Умер Михаил Горбачев

Источник:
ТАСС
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Фото: SpreeTom / CC BY-SA 3.0

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни, сообщил представитель Центральной клинической больницы.

Накануне бывший политик был госпитализирован в ЦКБ и находился под наблюдением медиков. Последние годы Горбачев тяжело болел, по неподтвержденной информации у него было серьезное заболевания почек.

Бывший президент СССР будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой. Дата прощания и похорон пока не определена.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева. Утром глава государства направит телеграмму родным и близким Михаила Горбачева.

С марта 1985 года по август 1991 года Михаил Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС. С 1990 по 1991 год он был президентом СССР, 25 декабря 1991 года он сложил свои полномочия.

15 октября 1990 года Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

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